Число пострадавших в ДТП в Калмыкии возросло до 11

В результате столкновения двух пассажирских автобусов и грузовика в Калмыкии, по последним данным, пострадали 11 человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской больницы имени П. П. Жемчуева.

«В аварии — 11 пострадавших с тяжёлыми множественными сочетанными травмами», — заявили в больнице.

Согласно предварительным данным, грузовик КамАЗ для ремонта остановился на обочине дороги. Один из автобусов врезался в другой автобус, в результате чего тот совершил наезд на КамАЗ.

Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП в Калмыкии.

Также ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.