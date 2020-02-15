Число пострадавших в ДТП в Калмыкии возросло до 11
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской больницы имени П. П. Жемчуева.
«В аварии — 11 пострадавших с тяжёлыми множественными сочетанными травмами», — заявили в больнице.
Согласно предварительным данным, грузовик КамАЗ для ремонта остановился на обочине дороги. Один из автобусов врезался в другой автобус, в результате чего тот совершил наезд на КамАЗ.
Ранее сообщалось о шести пострадавших в ДТП в Калмыкии.
Также ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.