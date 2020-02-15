В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП

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В Таштагольском районе Кемеровской области в результате ДТП один человек погиб и ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщило РИА Новости. 
В Кузбассе один человек погиб и пять пострадали в ДТП
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По данным регионального управления ГИБДД, два легковых автомобиля — Lada Kalina и Kia Sorento — столкнулись на 41-м километре автодороги Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.

По предварительной информации, водитель Lada выехал на полосу встречного движения и врезался в Kia.

«В результате ДТП погибла пассажир отечественной машины, а её водитель получил травмы различной степени тяжести», — заявили в ГИБДД.

Пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик сообщил, что в результате ДТП пострадали двое детей.

«Один взрослый погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, ещё один госпитализирован в реанимацию Таштагольской районной больницы, четыре человека, двое из которых дети, — амбулаторно», — заявил он.

Ранее ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

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