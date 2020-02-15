Кабмин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотеке

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RT
Правительство России поручило до 16 марта 2020 года представить премьер-министру Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.
Кабмин поручил подготовить предложения по снижению выплат по ипотеке
  • © РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующее поручение дано первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину при участии председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

«До 16 марта 2020 года представить председателю правительства России Михаилу Мишустину предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов в упрощённом порядке», — говорится в сообщении.

Ранее Мишустин заявил, что ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%.

По словам премьера, для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков, а также снизить стоимость фондирования.

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