Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«В целом ипотека остаётся очень дорогой, и здесь президент ясно дал понять, что ждёт от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки? Первое — необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку», — сказал он.

Как отметил председатель правительства, для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования.

«Второе — нужно создавать дополнительный стимул для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активней использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — добавил он.

Мишустин напомнил, что ипотека является комплексным продуктом, цена которого зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки.

«Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок. Все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, а значит, она станет более доступной для людей», — указал он.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения.

Как отмечали в ЦБ, ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%, регулятор ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок.

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