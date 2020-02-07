ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок

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Центробанк ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок, заявила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
ЦБ ожидает дальнейшего снижения ипотечных ставок
  • РИА Новости

«Ставки по ипотеке достигли исторического минимума — 9%. Но, на наш взгляд, ещё не предел, будет и дальнейшее снижение ипотечных ставок», — сказала она.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что нынешняя ставка по ипотеке завышена и необходимо искать возможности для её снижения

По его словам, «ставить себе задачу 9%» — это «преступление перед людьми».

Подробнее о том, как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году, читайте в материале RT.

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