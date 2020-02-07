В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Он добавил, что задачи нацпроекта «Жильё и городская среда» не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.

В январе заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.