В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

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Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
  • РИА Новости

«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку», — цитирует ТАСС вице-премьера. 

Он добавил, что задачи нацпроекта «Жильё и городская среда» не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.

В январе заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.

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