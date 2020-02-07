В правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
- РИА Новости
«Ставить себе задачу 9% — это преступление перед людьми. Давайте принимать решение. У банков резервы есть, надо снижать реальную ставку», — цитирует ТАСС вице-премьера.
Он добавил, что задачи нацпроекта «Жильё и городская среда» не удастся достичь без снижения ипотечных ставок.
В январе заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы ипотечного кредитования в 2020 году.