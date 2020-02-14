Суд оставил под стражей обвиняемую в шпионаже Цуркан

Первый апелляционный суд Москвы оставил под стражей до 14 марта обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан.

«Постановление Московского городского суда от 10 декабря 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Цуркан до 14 марта 2020 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — приводит Интерфакс решение суда.



Ранее сообщалось, что обвиняемую в шпионаже Цуркан вернули в СИЗО.

Девушку арестовали в июне 2018 года. Её обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию проекта документа Минэнерго, а в конце сентября якобы передала его Кишинёву.