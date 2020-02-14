В России завершили госиспытания перспективной торпеды

Государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 кг завершены. Об этом сообщил директор российской корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 кг, сейчас на них оформляется документация», — приводит РИА Новости его слова.

Обносов также сообщил, что КТРВ в 2019 году поставила российской армии противокорабельные ракеты «Оникс» и береговые комплексы «Бастион», вооружённые этими «Ониксами».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что государственные испытания танка на платформе «Армата» планируется завершить в 2020 году.

В декабре 2019 года «Алмаз-Антей» передал Министерству обороны первый комплект новейшей зенитной ракетной системы большой дальности С-350 «Витязь».