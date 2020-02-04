Мантуров сообщил о госиспытаниях машин «Курганец-25» и «Бумеранг»

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что госиспытания боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году.

По его словам, сроки поставки техники в сухопутные войска будут определены Министерством обороны России, когда будут результаты проводимых госиспытаний.

«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганца-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — заявил он.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что в Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М. Отмечалось, что модуль можно установить на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».