Мантуров сообщил о госиспытаниях машин «Курганец-25» и «Бумеранг»

Короткая ссылка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что госиспытания боевых машин «Курганец-25» и «Бумеранг» планируется завершить в 2022 году.
Мантуров сообщил о госиспытаниях машин «Курганец-25» и «Бумеранг»
  • globallookpress.com

По его словам, сроки поставки техники в сухопутные войска будут определены Министерством обороны России, когда будут результаты проводимых госиспытаний.

«Предварительно могу сказать, что испытания «Курганца-25» и «Бумеранга» планируется завершить в 2022 году», — заявил он.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что в Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М. Отмечалось, что модуль можно установить на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить