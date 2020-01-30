В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М
- © wikipedia.org
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Модуль предназначен для вооружения различных боевых машин, в первую очередь боевых машин пехоты. Например, его можно установить на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».
Он имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 км. Максимальная скорострельность — 80 выстрелов в минуту.
«Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобной систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками», — заявил главный конструктор по направлению производства АО ЦНИИ «Буревестник» Николай Комов.
Ранее военный аналитик Вадим Козюлин в беседе с ФАН оценил перспективы реализации спутниковой системы «Сфера».