В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

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В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Модуль предназначен для вооружения различных боевых машин, в первую очередь боевых машин пехоты. Например, его можно установить на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».

Он имеет круговое вращение и дальность стрельбы до 14,5 км. Максимальная скорострельность — 80 выстрелов в минуту.

«Испытания прототипов подтвердили заявленные ранее характеристики, но вместе с тем в процессе испытаний конструкция модуля подверглась ряду изменений: снижена высота модуля, что позволило сделать более удобной систему заряжания, на модуль установлен усовершенствованный телевизионный автомат сопровождения целей с более точными характеристиками», — заявил главный конструктор по направлению производства АО ЦНИИ «Буревестник» Николай Комов.

Ранее военный аналитик Вадим Козюлин в беседе с ФАН оценил перспективы реализации спутниковой системы «Сфера».

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