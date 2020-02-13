Более 200 россиян ждут возвращения из Китая в Россию

В Росавиации заявили, что 228 россиян ждут возвращения из Китая в Россию.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, это пассажиры авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии». Им переоформят билеты на альтернативные рейсы или полностью возместят стоимость билетов.

«162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведётся соответствующая работа с пассажирами», — указано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что 1404 пассажирам уже переоформили билеты или вернули их стоимость.

5 февраля самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

22 января эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН исключил возможность заражения коронавирусом при получении посылки.