Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве

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Суд арестовал бывшего министра культуры Мордовии, который был задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-министр культуры Мордовии арестован по делу о мошенничестве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный отдел СК.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил экс-чиновника под стражу до 19 марта включительно. Он будет отправлен в следственный изолятор», — указали в ведомстве.

По данным следствия, в 2018 году Министерством культуры региона были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в городе Саранске. В дальнейшем, по версии следствия, при содействии министра под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах были похищены 3,5 млн рублей.

В октябре 2019 года было возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Его подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

В сентябре 2019 года в Краснодаре экс-судью приговорили к двум годам колонии за покушение на мошенничество.

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