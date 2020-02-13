Во Владимирской области заявили о росте количества случаев травли детей в школе
- РИА Новости
Об этом сообщает tv-mig.ru.
Количество устных и письменных обращений по различным вопросам в адрес омбудсмена от родителей, педагогов, детей и администрации увеличилось с 86 в 2018 году до 231 в 2019-м. Основная доля жалоб связана с темой буллинга — их число выросло с 54 до 120.
«В школе необходимо сначала помочь учителю, создав систему психологической помощи и поддержки в ситуациях профессионального выгорания. Во-вторых, ввести образовательный модуль повышения квалификации учителей «Основы медиации в школе», — сказал Прохорычев.
По его мнению, также необходимо рассмотреть вопрос о создании группы экспертов-медиаторов немедленного реагирования, которые бы могли выезжать для помощи коллегам в разрешении сложных конфликтов.
Как считает омбудсмен, самих школьников нужно научить выходить из конфликтных ситуаций, для чего требуется и дальше развивать так называемые школьные службы примирения.
«Если ученик стал жертвой, свидетелем буллинга или сам организовал травлю, всегда есть причина, с которой необходимо немедленно разбираться. И если в этот момент рядом со школьником нет родителя, способного ему помочь (или же есть, но ребёнок ему не доверяет), рядом должны оказаться мы», — полагает Прохорычев.
В декабре 2019 года сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с травлей ученицы четвёртого класса старшеклассниками в школе №45 в Уфе.
Портал Mkset.ru передавал о начале следственной проверки по факту произошедшего.