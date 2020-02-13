В Тюмени выписали студентов, контактировавших со студенткой из Китая
- © Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Молодые люди покинули инфекционную больницу. В карантине они провели 14 дней. Заболевания у них не выявили.
Ранее сообщалось, что китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.
URA.RU передавало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.