В Тюмени выписали студентов, контактировавших со студенткой из Китая

Из карантина выписали студентов, контактировавших с китайской студенткой Тюменского индустриального университета.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Молодые люди покинули инфекционную больницу. В карантине они провели 14 дней. Заболевания у них не выявили.

Ранее сообщалось, что китайскую студентку, у которой было зафиксировано заражение новым коронавирусом, выписали из больницы в Тюмени.

URA.RU передавало, что китайским студентам Тюменского индустриального университета, уехавшим на родину на новогодние праздники, продлили каникулы до 2 марта.