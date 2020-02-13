Минтранс намерен изменить правила перевозки багажа в поездах

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Министерство транспорта России планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры, вне зависимости от занимаемого места, имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — говорится в проекте приказа.

Согласно действующим правилам, преимущественное право размещения багажа под нижним местом имеет пассажир с нижней полки, на верхней полке — с верхней соответственно. 

Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, каких предметов и услуг россиянам не хватает в поездах.

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