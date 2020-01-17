Россияне рассказали, чего им не хватает в поездах

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, каких предметов и услуг россиянам не хватает в поездах. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Треть (33,5%) респондентов отметили, что в пути им недостаёт стабильной мобильной связи и интернета. Также многим пассажирам (20,3%) не хватает дополнительных розеток для мелкой бытовой техники.

Более 16% считают, что в вагонах недостаёт мест для курения.

Кроме того, пассажирам поездов не хватает в вагонах продуктового или сувенирного магазина (этот ответ выбрали 5,8% опрошенных), инфраструктуры для маломобильных граждан (4,2%), коворкинга и удобных мест для работы (3,4%), отдельного пространства для велосипедов и самокатов (2,4%).

Ответ «Другое», который содержал в себе такие варианты, как душевая кабина, раковина для мытья посуды, овощей и фруктов, камера хранения, выбрали 6,9%.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

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