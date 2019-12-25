Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в своём ролике призвала пассажиров нижних полок в поездах разрешать соседям с верхних мест сидеть внизу в дневное время.
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.

«В дневное время разрешается сидеть на нижней полке... В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что более 70 тыс. россиян встретят Новый 2020 год в поездах.

В конце ноября РЖД представили три проекта новых некупейных вагонов, один из которых предполагает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест.

Кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News выразил мнение, что обновление дизайна вагонов осуществляется РЖД с целью поднятия доходности в новых условиях рынка.

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