Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.

Отмечается, что первая концепция отличается от действующих вагонов появившимися раздвижными перегородками между спальными местами, собственными столиками и ящиками для багажа пассажиров боковых мест.

Второй и третий варианты вагона спроектированы с капсульными местами, длину полки в одном случае предполагается увеличить более чем на 20 см, в другом — более чем на 10 см.

При этом третья концепция подразумевает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест.

Также представлен вариант персонализации пространства в пассажирских вагонах, в соответствии с которым на данный момент внедрены индивидуальные розетки и регуляторы температуры воздуха.

Уточняется, что в ближайшей перспективе ФПК намерена ввести в вагонах устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты в вагонах, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.

Вместе с тем в пресс-службе ФПК сообщили об отсутствии информации о сроках утверждения концепции.

19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг».

В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах.

Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.

По его словам, обновлённый дизайн вагонов может встать в один ряд с другими нововведениями от РЖД, которые осуществляются с целью поднять доходность компании.