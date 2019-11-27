Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
  • © Федеральная пассажирская компания

Отмечается, что первая концепция отличается от действующих вагонов появившимися раздвижными перегородками между спальными местами, собственными столиками и ящиками для багажа пассажиров боковых мест.

Второй и третий варианты вагона спроектированы с капсульными местами, длину полки в одном случае предполагается увеличить более чем на 20 см, в другом — более чем на 10 см. 

При этом третья концепция подразумевает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест.

Также представлен вариант персонализации пространства в пассажирских вагонах, в соответствии с которым на данный момент внедрены индивидуальные розетки и регуляторы температуры воздуха.

Уточняется, что в ближайшей перспективе ФПК намерена ввести в вагонах устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты в вагонах, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.

Вместе с тем в пресс-службе ФПК сообщили об отсутствии информации о сроках утверждения концепции.

19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг».

В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах. 

Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.

По его словам, обновлённый дизайн вагонов может встать в один ряд с другими нововведениями от РЖД, которые осуществляются с целью поднять доходность компании.

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