Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов
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Отмечается, что первая концепция отличается от действующих вагонов появившимися раздвижными перегородками между спальными местами, собственными столиками и ящиками для багажа пассажиров боковых мест.
Второй и третий варианты вагона спроектированы с капсульными местами, длину полки в одном случае предполагается увеличить более чем на 20 см, в другом — более чем на 10 см.
При этом третья концепция подразумевает идентичную планировку верхних и нижних спальных мест.
Также представлен вариант персонализации пространства в пассажирских вагонах, в соответствии с которым на данный момент внедрены индивидуальные розетки и регуляторы температуры воздуха.
Уточняется, что в ближайшей перспективе ФПК намерена ввести в вагонах устройства для бесплатной раздачи воды, душевые комнаты, вендинговые аппараты в вагонах, индивидуальные сейфы и зоны отдыха.
Вместе с тем в пресс-службе ФПК сообщили об отсутствии информации о сроках утверждения концепции.
19 ноября макет нового модульного плацкартного вагона представила компания «Трансмашхолдинг».
В концепте были предусмотрены перегородки, личные столики и шкафы, а сам он выполнен в светлых и бежевых тонах.
Эксперт Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал концепцию, представленную РЖД.
По его словам, обновлённый дизайн вагонов может встать в один ряд с другими нововведениями от РЖД, которые осуществляются с целью поднять доходность компании.