В РЖД представили прототип новой плацкарты

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РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
В РЖД представили прототип новой плацкарты
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, расположение мест в вагоне не отличается от предыдущих версий, но есть разделение перегородкой в виде шкафа. В связи с этим у пассажиров появляется индивидуальное пространство.

Также уточняется, что новый тип вагона оборудован индивидуальными столиками и шторками на полках. Стены внутри прототипа выполнены в светлых тонах, а полки — бежевого цвета.

В октябре гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами

В конце апреля холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.

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