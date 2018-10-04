В Союзе пассажиров оценили инициативу по созданию мест капсульного типа в российских поездах

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с RT прокомментировал возможное появление мест капсульного типа в российских поездах.

«Я думаю, это очень интересное решение, призванное сделать поездку более комфортной… Но нужно учитывать и то, что пассажиры все разные. Люди с клаустрофобией, например, могут предпочесть плацкарт. Но я уверен, что свой пассажир будет как у нового капсульного вагона, так и у вагона старого типа», — сказал он.

Янков также добавил, что появление зон персонального комфорта в пассажирских вагонах может повлиять на стоимость билетов.

«Всё будет зависеть от того, сколько капсул будет в вагоне. Есть закономерность: чем меньше в вагоне пассажиров, тем выше цена. Если капсул в вагоне будет много, билеты будут дешевле», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что РЖД планируют создать зоны персонального комфорта в пассажирских вагонах.