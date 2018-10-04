СМИ: В российских поездах могут появиться места капсульного типа
«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он.
Издание отмечает, что в РЖД «рассматривают варианты создания мест капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров».
Белозёров добавил, что также есть предложение по «пространству-трансформеру».
Как ожидается, нововведения будут внедрены в ближайшие два года.
Ранее Newinform сообщало, что РЖД планируют приобрести ещё тысячу двухэтажных вагонов к 2025 году.