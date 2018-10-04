СМИ: В российских поездах могут появиться места капсульного типа

Короткая ссылка
РЖД планируют создать зоны персонального комфорта в пассажирских вагонах. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозёрова.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он. 

Издание отмечает, что в РЖД «рассматривают варианты создания мест капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров».

Белозёров добавил, что также есть предложение по «пространству-трансформеру».

Как ожидается, нововведения будут внедрены в ближайшие два года. 

Ранее Newinform сообщало, что РЖД планируют приобрести ещё тысячу двухэтажных вагонов к 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить