СМИ: В российских поездах могут появиться места капсульного типа

РЖД планируют создать зоны персонального комфорта в пассажирских вагонах. Об этом информирует «Российская газета» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозёрова.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», — заявил он.

Издание отмечает, что в РЖД «рассматривают варианты создания мест капсульного типа с индивидуальным пространством для пассажиров».

Белозёров добавил, что также есть предложение по «пространству-трансформеру».

Как ожидается, нововведения будут внедрены в ближайшие два года.

Ранее Newinform сообщало, что РЖД планируют приобрести ещё тысячу двухэтажных вагонов к 2025 году.