Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.

Об этом информирует РБК.

По словам профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, рост может быть связан с сокращением числа рабочих мест, снижением числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также изменениями в пенсионном законодательстве.

Вместе с тем, согласно данным Росстата, доля безработных в целом по стране ежегодно снижается. По итогам 2019 года, как информировало Минэкономразвития, уровень безработицы в России составил 4,6%, в 2018 году он достигал 4,8%.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».