Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На повороте в посёлок Крекшино на Киевском шоссе произошло ДТП с участием пяти легковых машин и грузовика», — сказал собеседник.
По его словам, предварительно, пострадали три человека, сейчас они находятся в машине скорой помощи.
Ранее стало известно о столкновении легкового автомобиля Lada Kalina и микроавтобуса Hyundai Grand Starex, перевозившего детскую хоккейную команду.
15 января URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси.