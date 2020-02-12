Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

Пять легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«На повороте в посёлок Крекшино на Киевском шоссе произошло ДТП с участием пяти легковых машин и грузовика», — сказал собеседник.

По его словам, предварительно, пострадали три человека, сейчас они находятся в машине скорой помощи.

Ранее стало известно о столкновении легкового автомобиля Lada Kalina и микроавтобуса Hyundai Grand Starex, перевозившего детскую хоккейную команду.

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