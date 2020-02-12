Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

Короткая ссылка
Пять легковых автомобилей и один грузовик столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве.
Шесть машин столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«На повороте в посёлок Крекшино на Киевском шоссе произошло ДТП с участием пяти легковых машин и грузовика», — сказал собеседник.

По его словам, предварительно, пострадали три человека, сейчас они находятся в машине скорой помощи.

Ранее стало известно о столкновении легкового автомобиля Lada Kalina и микроавтобуса Hyundai Grand Starex, перевозившего детскую хоккейную команду.

15 января URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло серьёзное ДТП с участием маршрутного такси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить