Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку о закреплении в Конституции термина «сенат» как второго названия Совета Федерации.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторы поправки предлагали закрепить в Конституции, что «Федеральное собрание состоит из двух палат — Совета Федерации (сената) и Государственной думы».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.