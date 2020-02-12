Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил поправку о закреплении в Конституции термина «сенат» как второго названия Совета Федерации.
Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что авторы поправки предлагали закрепить в Конституции, что «Федеральное собрание состоит из двух палат — Совета Федерации (сената) и Государственной думы».

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

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