Комитет Госдумы отклонил поправку о втором названии Совфеда
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что авторы поправки предлагали закрепить в Конституции, что «Федеральное собрание состоит из двух палат — Совета Федерации (сената) и Государственной думы».
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.