Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, предложенные изменения затрагивают формирование Совета Федерации.
Так, предлагается увеличить президентскую квоту в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.
В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие российские президенты после окончания срока своих полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки.
Ранее группа депутатов и сенаторов предложила внести дополнения к законопроекту о поправках к Конституции, которые предполагают, что бывшие президенты смогут становиться пожизненными членами Совета Федерации.