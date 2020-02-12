Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.

Как пишет РИА Новости, предложенные изменения затрагивают формирование Совета Федерации.

Так, предлагается увеличить президентскую квоту в палате до 30 сенаторов, семь из них будут иметь пожизненный статус.

В Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие российские президенты после окончания срока своих полномочий либо после досрочного их прекращения в случае отставки.

Ранее группа депутатов и сенаторов предложила внести дополнения к законопроекту о поправках к Конституции, которые предполагают, что бывшие президенты смогут становиться пожизненными членами Совета Федерации.