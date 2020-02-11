Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами

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Бывшие президенты России смогут становиться пожизненными членами Совета Федерации после окончания срока своих полномочий на посту главы государства.
Экс-президенты России могут стать пожизненными сенаторами
  • РИА Новости

Соответствующие дополнения к законопроекту о поправках к российской Конституции предложила группа депутатов Госдумы и сенаторов.

«Согласно поправкам, в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты Российской Федерации — после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

При этом у экс-президента остаётся право отказаться от полномочий сенатора.

Ранее СМИ назвали возможную дату голосования по поправкам к Конституции.

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