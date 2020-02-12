Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство

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Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, сокращающий с шести месяцев до трёх срок рассмотрения заявлений, поданных на российской территории, о приёме в гражданство России в упрощённом порядке.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте парламента.

«Принятым сегодня во втором чтении законопроектом мы устанавливаем единый срок рассмотрения заявлений о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке, поданных на территории нашей страны, — до трёх месяцев со дня подачи», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Он также уточнил, что в настоящий момент рассмотрение таких заявлений занимает до полугода.

Осенью 2019 года глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников, который входит в рабочую группу, заявил, что правительство внесёт законопроект об упрощённом получении гражданства, который предполагает отмену требования отказаться от гражданства другой страны.

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