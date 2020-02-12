В Роскачестве отметили нюансы замены молока растительными напитками

Роскачество не рекомендовало полностью переходить на растительные напитки, в частности из сои, кокоса и орехов, вместо обыкновенного молока. Как отметили в организации, подобные решения следует принимать лишь после консультаций с врачом, особенно когда речь идёт о детях и подростках.

«Напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное», — говорится в сообщении Роскачества.

Как отметила член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова, в растительных напитках могут содержаться витамины группы В, которые благотворно влияют на нервную систему. Также белок в соевом молоке считается безопасным, он хорошо усваивается и содержит аминокислоты.

Уточняется, что при этом подобные напитки не заменят коровье молоко, так как в них нет живого белка, в котором содержатся растворимые формы кальция, «легко усваиваемые организмом».

К тому же орехи являются одним из сильных аллергенов, а некоторые виды аналогов молока в несколько раз жирнее традиционного. Например, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, а пастеризованное коровье молоко чаще всего 2,5% или 3,6%, говорится в материале.

Ранее эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.

Также сайт «Москва 24» сообщал, что эксперты Роскачества назвали признаки качественной молочной продукции.