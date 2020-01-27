В Роскачестве сравнили йогурт с другими источниками кальция

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Эксперты Роскачества сравнили йогурт с другими продуктами, способными восполнить суточную потребность организма в кальции.
В Роскачестве сравнили йогурт с другими источниками кальция
  • Pixabay

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт организации, этим минералом также богаты сгущёнка и различные сыры, в том числе пармезан, голландский или пошехонский.

«Чтобы получить пользу в нужных объёмах, придётся есть йогурт на завтрак, обед и ужин. Учитывая такое содержание кальция даже в самых топовых продуктах среди йогуртов, каждый любитель этого продукта должен понимать, что минимум по кальцию за день одними только йогуртами получить практически невозможно», — отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, 100 граммов обычной сгущёнки может дать около трети суточной нормы кальция, а такое же количество плавленного сыра — почти две трети нормы.

При этом эксперты уточнили, что для более эффективного усвоения желательно употреблять кальций в сочетании с продуктами, содержащими витамин D и белок.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что эксперты Роскачества назвали признаки качественной молочной продукции.

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