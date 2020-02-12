Врач предупредил об опасности храпа

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Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Врач предупредил об опасности храпа
  • Pixabay

По его словам, при храпе люди задерживают дыхание. Иногда такие «паузы» длятся до десяти секунд, что может нанести серьёзный вред здоровью.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — приводит радио Sputnik его слова.

По заявлению Кошелева, ночной храп может испортить сон и негативно сказаться на самочувствии человека. При задержке дыхания мозг вынужден пробуждаться и восстанавливать этот процесс.

Как результат, это приводит к нарушению сна и усталости в течение следующего дня. 

Осенью 2019 года главный внештатный кардиолог крымского Минздрава Валерий Садовой рассказал об опасных позах для сна.

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