Врач предупредил об опасности храпа

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

По его словам, при храпе люди задерживают дыхание. Иногда такие «паузы» длятся до десяти секунд, что может нанести серьёзный вред здоровью.

«Самая большая неприятность при ночной остановке дыхания — это то, что человек начинает получать меньше кислорода. Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой», — приводит радио Sputnik его слова.

По заявлению Кошелева, ночной храп может испортить сон и негативно сказаться на самочувствии человека. При задержке дыхания мозг вынужден пробуждаться и восстанавливать этот процесс.

Как результат, это приводит к нарушению сна и усталости в течение следующего дня.

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