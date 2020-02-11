В Минтрансе оценили возможность создания новой авиакомпании в ДФО

Замминистра транспорта России Александр Юрчик прокомментировал возможность создания новой авиакомпании на Дальнем Востоке.

«Сейчас просчитывается, какой из вариантов наиболее оптимален — создать новую (авиакомпанию. — RT) и дать на это какие-то деньги государства или развить на базе существующей», — цитирует его ТАСС.

Как отметил замминистра, по предварительным расчётам, создание новой будет дороже.

«Нужны стартовые деньги на создание. На базе существующей — модернизация, развитие её в авиакомпанию, которая будет осуществлять перевозки на базе российских судов — на первоначальном этапе дешевле, а дальше нужно всё просчитать», — добавил Юрчик.

Он подчеркнул, что якутское правительство предложило рассмотреть «Якутию» как перевозчика, на базе которого будет создана новая авиакомпания.

Юрчик также прокомментировал идею создания такого перевозчика на базе «Авроры», по его словам, она «кажется вполне здравой».

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько рассказал, что авиакомпания для Дальневосточного федерального округа может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика.

15 января президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток.