В Росавиации рассказали о работе по созданию авиакомпании для ДФО

Авиакомпания для Дальневосточного федерального округа может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

«Это (создание авиаперевозчика для ДФО. — RT) будет либо на базе какого-то подразделения действующей компании, возможно, это будет и новая компания. Этот вопрос прорабатывается», — приводит ТАСС его слова.

Нерадько также отметил, что участие авиакомпании «Аэрофлот» в создании нового перевозчика обсуждалось.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток.