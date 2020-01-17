В Росавиации рассказали о работе по созданию авиакомпании для ДФО

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Авиакомпания для Дальневосточного федерального округа может быть создана на базе дочерней компании действующего перевозчика. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
В Росавиации рассказали о работе по созданию авиакомпании для ДФО
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Это (создание авиаперевозчика для ДФО. — RT) будет либо на базе какого-то подразделения действующей компании, возможно, это будет и новая компания. Этот вопрос прорабатывается», — приводит ТАСС его слова.

Нерадько также отметил, что участие авиакомпании «Аэрофлот» в создании нового перевозчика обсуждалось.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток.

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