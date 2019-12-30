В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

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Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
  • globallookpress.com

Как сообщают «Известия», альтернативным вариантом может стать субсидирование существующих авиакомпаний.

В связи с поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева, над проектом работают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех». 

На данным момент для большей доступности перелётов на Дальний Восток применяют плоские тарифы: купленные билеты имеют фиксированную цену, которая не меняется в зависимости от даты или сезона.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — заявил член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

В апреле правительство России выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.

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