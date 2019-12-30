В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.

Как сообщают «Известия», альтернативным вариантом может стать субсидирование существующих авиакомпаний.

В связи с поручением премьер-министра России Дмитрия Медведева, над проектом работают Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией «Ростех».

На данным момент для большей доступности перелётов на Дальний Восток применяют плоские тарифы: купленные билеты имеют фиксированную цену, которая не меняется в зависимости от даты или сезона.

«Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году», — заявил член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.

В апреле правительство России выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток.