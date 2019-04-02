Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток

Правительство России выделило 2,5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте кабмина.

«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.

Подчёркивается, что решение позволит перевезти не менее 378,5 тысячи пассажиров на льготных условиях.

В феврале Министерство транспорта России предложило дополнительно выделить 2,5 млрд рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока.

Также сообщалось, что в 2019 году российские авиакомпании получат более 570 млн рублей на субсидируемые перелёты в Крым.