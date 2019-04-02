Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Подчёркивается, что решение позволит перевезти не менее 378,5 тысячи пассажиров на льготных условиях.
В феврале Министерство транспорта России предложило дополнительно выделить 2,5 млрд рублей на авиаперевозки с Дальнего Востока.
Также сообщалось, что в 2019 году российские авиакомпании получат более 570 млн рублей на субсидируемые перелёты в Крым.