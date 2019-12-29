«Аэрофлот» приостановил продажу билетов для льготников в ДФО

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу субсидируемых билетов на Дальнем Востоке из-за полного освоения лимита государственных субсидий.

«Аэрофлот приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Уточняется, что все ранее подтверждённые бронирования подлежат оформлению в рамках действующих правил.

Также сообщается, что в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа льготных билетов будет возобновлена.

16 октября стало известно, что авиакомпания «Победа» с 28 октября включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах для исполнения решения Московского городского суда.