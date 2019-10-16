«Победа» повысит цены на билеты в Россию с 28 октября

Авиакомпания «Победа» с 28 октября включит в тариф стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах для исполнения решения Московского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания «Победа» для исполнения решения Московского городского суда вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах», — приводит РИА Новости сообщение.

В авиакомпании сообщили, что «с зимнего расписания, которое начнётся 28 октября 2019 года, «Победа» увеличит на €25 цены билетов на все рейсы из зарубежных аэропортов».

В пресс-службе рассказали, что в 2018 году из-за роста цен на авиатопливо расходы авиакомпании увеличились более чем на 30%. Чтобы не повышать цены на билеты, «Победа» нашла решение в сокращении расходов на аэропортовое обслуживание и предложила клиентам регистрироваться самостоятельно онлайн.

«К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, включив затраты на регистрацию в аэропорту, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», — сказал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

В декабре 2018 года Калмыков рассказал, что компания обратилась в Минтранс с предложением исключить из федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

Ранее в ФАС заявили, что не наблюдают «двузначных темпов роста» цен на авиабилеты по России. Как подчеркнули в ведомстве, оно отслеживает чистый рост стоимости на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях.

Газета «Известия» писала, что средняя стоимость перелёта в экономклассе с начала года выросла на 24,1%. В материале указывалось, что это самый интенсивный рост после мирового кризиса 2008 года.