Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо

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Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства до 1 ноября 2019 года средства для компенсации расходов авиакомпаний на топливо из-за его растущей стоимости.
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на топливо
  • РИА Новости

«Обеспечить выделение в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации средств на компенсацию расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива в 2018 году», — говорится в поручении на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 1 ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что стоимость авиабилетов в первом полугодии 2019 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле Путин подписал закон, который корректирует с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм. Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

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