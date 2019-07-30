Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм.
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, закон позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

24 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по корректировке демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. 

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