Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, который корректирует с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм.

Как сообщает ТАСС, закон позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.

Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.

24 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по корректировке демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.