Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, закон позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Закон также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин.
24 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по корректировке демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо.