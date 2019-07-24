Госдума приняла закон о корректировке демпфера на топливо

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по корректировке демпфирующего механизма для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отмечается, нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну.

В свою очередь, стоимость дизельного топлива предложено уменьшить с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну.

При этом устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.

Кроме того, с 1 августа предлагается ввести демпфер на авиакеросин.

По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, задача состоит в том, чтобы сдержать рост на внутреннем рынке.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России.