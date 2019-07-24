Госдума приняла закон о корректировке демпфера на топливо
- РИА Новости
Как отмечается, нормой предусмотрено снижение условной средней оптовой цены бензина с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну.
В свою очередь, стоимость дизельного топлива предложено уменьшить с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну.
При этом устанавливается ежегодное увеличение оптовых цен на бензин и дизтопливо на 5% до 2024 года.
Кроме того, с 1 августа предлагается ввести демпфер на авиакеросин.
По словам главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, задача состоит в том, чтобы сдержать рост на внутреннем рынке.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России.