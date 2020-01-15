Путин поручил проработать создание авиакомпании для перевозок в ДФО
- РИА Новости
Согласно поручению, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.
Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее глава государства поручил разработать меры господдержки для обеспечения доступности внутренних авиаперелётов из Калининградской области.