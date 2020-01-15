Путин поручил проработать создание авиакомпании для перевозок в ДФО

Президент России Владимир Путин по итогам совещания с правительством поручил ему внести предложения по созданию авиакомпании, специализирующейся на перевозках на Дальний Восток. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

РИА Новости

Согласно поручению, эта компания будет эксплуатировать воздушные суда российского производства, основной её деятельностью станет осуществление перевозок пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах. Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее глава государства поручил разработать меры господдержки для обеспечения доступности внутренних авиаперелётов из Калининградской области.