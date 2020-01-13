Путин поручил сделать перелёты из Калининградской области доступнее

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры государственной поддержки для обеспечения доступности внутренних авиаперелётов из Калининградской области.

Об этом сообщили в Кремле по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске, которая состоялась 31 октября 2019 года.

«Правительству России принять дополнительные меры государственной поддержки на федеральном уровне, направленные на обеспечение доступности для жителей Калининградской области перелётов в другие города России», — говорится в поручении главы государства.

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 февраля.

Ранее газета «Известия» писала, что Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, а также Росавиация работают над поручением российского правительства о создании авиакомпании на Дальнем Востоке с целью транспортной доступности региона.