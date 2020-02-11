Бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11,6 тысячи человек за два дня

Бесплатный онкоскрининг в Москве прошли свыше 11,6 тыс. человек за первые два дня акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Как рассказала вице-мэр Анастасия Ракова, диагностикой воспользовались около 8 тыс. женщин и 3 тыс. мужчин. Дополнительные обследования предстоят более 100 участникам акции.

Онкоскрининг продолжится 15, 16 и 29 февраля. Провериться могут граждане, прикреплённые к московским поликлиникам и имеющие полисы столичного ОМС. Диагностику проводят в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и 15 филиалах.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди в беседе с kp.ru рассказал о наиболее распространённых видах рака в России.