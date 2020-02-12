Эксперты назвали уникальным российский опыт борьбы с гололёдом

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Николай Соколов
В России применяется уникальная методика борьбы с гололёдом, которая отличается индивидуальным подходом к каждому городу. Об этом RT рассказали специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог.
Эксперты назвали уникальным российский опыт борьбы с гололёдом
  • РИА Новости

По словам экспертов, для каждого российского города делается анализ климатических и инфраструктурных условий. Также учитывается экологическая ситуация, в том числе уровень засоления почв.

На основании этих данных каждому городу выписывается «рецепт антигололёдных материалов».

«Это состав, из которого должно состоять средство, чтобы оно и работало при нужных температурах, и на окружающую среду влияло меньше. Оно может представлять из себя смесь нескольких видов солей, которые будут дополнять друг друга для лучшего эффекта», — пояснили эксперты.

Специалисты утверждают, что этот российский опыт является уникальным.

«Такого индивидуального подхода к подбору противогололёдных материалов пока не практикуют нигде в мире», — отметили в ассоциации.

Также эксперты используют специальную экономическую модель, чтобы понять, в какую сумму городу обойдётся переход на новые противогололёдные материалы.

«Как правило, удаётся подобрать такую технологию зимней уборки и такие противогололёдные материалы, что совокупные расходы города не вырастают. Зато такой подход позволяет городам чётче планировать свой бюджет на зимний период, рассчитывать необходимое количество техники, эффективней и быстрее убирать, а главное, снижать число аварий на дорогах зимой», — отметили они.

В ноябре 2019 года специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.

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