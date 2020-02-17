В России на 36% выросло число абонентов мобильного интернета

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Николай Соколов
Количество новых абонентов мобильного интернета в России выросло почти на 40 млн за пять лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Минкомсвязи, с которыми ознакомился RT.
В России на 36% выросло число абонентов мобильного интернета
  • Pixabay

Так, на конец сентября 2019 года в России было зарегистрировано 144 млн активных абонентов, которые пользовались мобильным интернетом. По сравнению с данными на конец сентября 2014 года (почти 106 млн), число таких абонентов выросло на 36%.

При этом в пресс-службе Росстата уточнили, что этот показатель учитывает не людей, а сим-карты с доступом в интернет. Согласно методологии подсчёта, количество абонентов — это количество используемых номеров. 

«В данном показателе учитываются только активные сим-карты. Предполагается, что одно и то же лицо может использовать несколько сим-карт, как своих, так и предоставленных работодателем», — рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в 2019 году в России изъяли почти 57 тыс. незаконно распространяемых сим-карт.

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