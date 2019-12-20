Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

Депутат Госдумы Борис Чернышёв предложил Роскомнадзору провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране и создать их единую базу.

Об этом говорится в его письме главе ведомства Александру Жарову, которое имеется в распоряжении РБК.

Отмечается, что инвентаризация позволит выявить недействительные номера, создание платформы — агрегатора — верифицировать сведения о количестве зарегистрированных сим-карт. Они должны быть реализованы в форме государственно-частного партнёрства.

Также депутатом было предложено усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.

Уточняется, что новое регулирование необходимо ввиду частого оформления злоумышленниками сим-карт на добросовестных абонентов.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьёзного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — приводятся слова Чернышёва.

Предполагается, что развитие единой базы сим-карт частично оплатят операторы связи.

Как сообщил представитель ведомства, ответ на письмо поступит в установленном порядке.

В ноябре в Москве у мужчины с помощью сим-карты украли более 420 тыс. рублей.