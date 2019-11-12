В Москве у мужчины с помощью сим-карты украли более 420 тысяч рублей

Неизвестные похитили с банковской карты жителя Москвы более 420 тыс. рублей, перевыпустив его сим-карту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В ОМВД поступило заявление от гражданина 1962 года рождения о том, что ему поступило смс-сообщение, что в данный момент происходит замена сим-карты, и с просьбой позвонить по указанному номеру, если замену производит не он», — заявили в полиции.

Спустя некоторое время номер заявителя перестал работать. Мужчина после звонка оператору обратился в ближайший салон связи, где ему восстановили сим-карту.

Позднее мужчине позвонили сотрудники банка, заявив, что с его карты пытались снять 50 тыс. рублей, и поинтересовались, не совершал ли он какие-либо транзакции. Проверив свой баланс, мужчина обнаружил, что с его банковского счёта неизвестные перевели более 421,8 тыс. рублей на другие счета.

Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

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