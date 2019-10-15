В Москве у женщины украли 95 тысяч рублей с банковских карт

У жительницы Москвы украли более 95 тыс. рублей с банковских карт после того, как, по её утверждениям, её номер телефона был перепродан другому человеку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

По данным полиции, женщина 1985 года рождения в марте узнала, что «её номер телефона, которым она перестала пользоваться, был перепродан другому лицу».

«Однако она продолжала пользоваться социальной сетью с привязанным к этому номеру аккаунтом», — заявили в пресс-службе.

Женщина начала переписку с владельцем своего старого номера, на её сообщения отвечал неизвестный гражданин, который сообщил, что у него есть доступ к её сообщениям в соцсетях.

Позднее москвичка обнаружила, что с её банковских карт списали более 95 тыс. рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT объяснил, как не стать жертвой нового вида мошенничества, связанного с кражей банковских данных.