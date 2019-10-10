Эксперт дал рекомендации по защите от нового вида кибермошенничества

Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий в беседе с RT объяснил, как не стать жертвой нового вида мошенничества, связанного с кражей банковских данных.

Лукацкий указал на простоту реализации такого способа мошенничества.

«Этот метод действительно достаточно популярен. Более того, его несложно реализовать даже рядовому человеку в различных магазинах приложений для мобильных устройств можно найти приложения, которые позволяют подменить номер на любой другой», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, клиентам нужно с большим недоверием относиться к звонкам из банков.

«Единственный метод защиты в данном случае — бдительность и недоверие к такого рода звонкам. В случае поступления такого рода звонка якобы от службы безопасности или даже от настоящей службы безопасности клиент финансовой организации должен положить трубку и перезвонить по номеру, который указан на официальной странице сайта банка, либо на карте банка. Уже тогда можно выяснять, действительно ли описанная ситуация имела место быть, или это мошеннические действия киберпреступников», — рассказал Лукацкий.

Ранее в ЦБ рассказали о новом виде кибермошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников служб безопасности банков.