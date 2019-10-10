ЦБ рассказал о новом способе обмана клиентов банков

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В Банке России рассказали, что в 2019 году в арсенале злоумышленников появился новый способ обмана клиентов банков.
ЦБ рассказал о новом способе обмана клиентов банков
  • РИА Новости

Об этом сообщается в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.

Отмечается, что с помощью технологии подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол-центров банков, злоумышленники выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Это позволяло им «под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв».

В августе «Российская газета» сообщала, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счетов клиентов. 

Глава СРО «Микрофинансирование и развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества.

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