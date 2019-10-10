ЦБ рассказал о новом способе обмана клиентов банков
- РИА Новости
Об этом сообщается в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.
Отмечается, что с помощью технологии подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол-центров банков, злоумышленники выдавали себя за сотрудников служб безопасности. Это позволяло им «под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв».
В августе «Российская газета» сообщала, что мошенники используют новый вид телефонного обмана под видом представителей российских банков для списания средств со счетов клиентов.
Глава СРО «Микрофинансирование и развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества.