Эксперт оценил данные о новом виде мошенничества от имени банков

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц в беседе с сайтом «Москва 24» оценил сообщения СМИ о том, что мошенники под видом сотрудников российских банков используют новый вид телефонного обмана.

«Банк не звонит клиентам и никого не просит ничего установить, никогда не просит продиктовать номер карточки. Гражданам нужно запомнить, что банк этим не занимается», — заявил он.

По словам Лифшица, злоумышленники просят установить программу TeamViewer и открыть доступ к телефону.

Как отметил эксперт, способ мошенничества остался прежним, но теперь действуют более изощрёнными методами.

Он призвал перезванивать в кредитную организацию, чтобы убедиться, что звонили действительно её сотрудники.

Ранее глава СРО «Микрофинансирование и развитие», бывший вице-президент Ассоциации банков России Эльман Мехтиев в беседе с НСН прокомментировал сообщения о новом виде мошенничества от имени банков.